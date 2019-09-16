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Проект «Волонтеры культуры» завершен в Псковской области

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В Псковской области подошел к финалу пилотный проект «Волонтеры культуры». Благодаря программе национального проекта «Культура» в Печорах и Изборске за два месяца успели побывать более 1,5 тыс. добровольцев из 45 регионов России. Они провели работы по благоустройству в исторической части Печор, Изборской крепости, а также в Святогорском и Елизаровском монастырях.

Для участников проекта организовали культурно-досуговую программу, которая включала экскурсии и мастер-классы по приготовлению сыра, плетению поясов и вязанию варежек. Кроме того, в программу внесли спортивные и практические занятия.

Добровольцы в роли помощников поучаствовали в празднике Успения Божьей Матери в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре, а также в праздновании 75-летия со дня освобождения Печорского района, отмечает «Псковская лента новостей». В целом проект «Волонтеры культуры» рассчитан на шесть лет.

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