Центр волонтеров культуры появится в Ульяновской области

Ульяновские волонтеры будут восстанавливать объекты культурного наследия в Псковской области. Отъезд делегации состоялся 2 августа.

20 добровольцев примут участие в проекте «Волонтеры наследия». Ребята поехали в город Печоры, чтобы приводить в порядок древние храмы и монастыри, отмечает 1ul.ru.

По инициативе губернатора Ульяновской области Сергея Морозова в рамках национального проекта «Культура» будет создан региональный Центр волонтеров культуры. Он будет работать на базе Ульяновского колледжа культуры и искусства.