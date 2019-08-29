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Волонтеры поучаствовали в восстановлении памятников истории в Печорах

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Смена проекта «Волонтеры наследия» завершилась в Печроах Псковской области. Добровольцы приняли участие в восстановлении объектов культурного и исторического наследия.

Волонтеры работали в Изборской крепости и Псково-Печерском монастыре. Они очистили каменные стены от мха, высадили деревья, благоустроили клумбы и убрали лишнюю растительность. Об этом пишет Псковская лента новостей. Кроме того, добровольцев задействовали на территории Снетогорского монастыря.

Для участников проекта организовали культурно-досуговую программу, которая включала экскурсии и мастер-классы по приготовлению сыра, плетению поясов и вязанию варежек. Кроме того, в программу внесли спортивные и практические занятия.

В рамках проекта в Печорах побывали добровольцы из Белгородской, Тульской, Самарской, Рязанской областей, Мордовии и Калмыкии.

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