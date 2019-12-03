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Новую школу построили взамен сгоревшей в отдаленном якутском поселке

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В селе Кюсюр Булунского района, одном из самых отдаленных населенных пунктов Якутии, торжественно открыли новую школу. С тех пор, как в 2013 году сгорело старое здание образовательного учреждения, ученики занимались в приспособленных помещениях в две смены.

«Мы сегодня присутствуем на историческом событии. В Булунском районе давно уже не вводились такие объекты, какой сегодня появился в Кюсюре», — сказал на церемонии открытия глава Якутии Айсен Николаев, передает ИА YakutiaMedia.

В двухэтажном здании, рассчитанном на 220 учеников, есть спортивный и актовый залы, мастерская, музей, библиотека. Школу возвели в рамках нацпроекта «Образование».

В октябре сообщалось, что в якутском селе Маган открыли дом культуры «Ритм» и модельную сельскую библиотеку «Библиополе».

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