В Нижегородской области вернется к работе пострадавшая от утечки газа школа

Вадская средняя школа в Нижегородской области, где в понедельник, 25 ноября, отравились газом 45 человек, возобновит работу 26 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу администрации Вадского муниципального района Ивана Ураева.

«Школа возобновит работу во вторник. Анализы не выявили превышения вредных веществ в воздухе, всё нормально», — цитирует его агентство.

Ранее, в понедельник, в школе ученики отравились в результате выброса газовой смеси. По предварительной информации, выброс примесей произошел на газораспределительной станции в 1,5 км от учебного заведения. Представители предприятия отрицают утечку на своем объекте.

Всего в результате ЧП пострадали 45 человек, 44 из которых — дети. В больницы доставлены 32 человека.

Следственный комитет начал проверку инцидента.