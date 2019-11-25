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В Нижегородской области вернется к работе пострадавшая от утечки газа школа

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Фото: РИА Новости/Роман Владимиров
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Вадская средняя школа в Нижегородской области, где в понедельник, 25 ноября, отравились газом 45 человек, возобновит работу 26 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу администрации Вадского муниципального района Ивана Ураева.

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«Школа возобновит работу во вторник. Анализы не выявили превышения вредных веществ в воздухе, всё нормально», — цитирует его агентство.

Ранее, в понедельник, в школе ученики отравились в результате выброса газовой смеси. По предварительной информации, выброс примесей произошел на газораспределительной станции в 1,5 км от учебного заведения. Представители предприятия отрицают утечку на своем объекте.

Всего в результате ЧП пострадали 45 человек, 44 из которых — дети. В больницы доставлены 32 человека.

Следственный комитет начал проверку инцидента.

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