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Очевидец рассказал об отравлении газом в школе под Нижним Новгородом

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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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Ученик 9-го класса Вадской школы Нижегородской области Кирилл А. (имя и фамилия изменены. — Ред.) рассказал «Известиям» подробности отравления газом в учебном заведении.

Ранее 25 ноября СМИ сообщили о массовом отравлении учеников средней школы Вадского района в результате выброса газовой смеси.

Отравление детей газом в Нижегородской области: что известно

Девятиклассник находился на первом этаже в тот момент, когда подали сигнал к эвакуации. Несмотря на то что сам он не почувствовал запаха газа, его одноклассники рассказывали ему, что запах ощущался возле главного входа в школу.

«Пахло только на 1-м этаже, а на 2-м и 3-м всё было в порядке. Сам не чуял, но говорят так. Эвакуация была, как обычно. Зазвучала сирена, мы классом вышли в коридор и проследовали на улицу, после чего всех отправили домой», — сказал Кирилл.

Молодой человек предположил, что многие люди обратились за медпомощью скорее из-за стресса, чем из-за отравления газом.

«Тем, кому было плохо, оказывали помощь на месте. А кому вообще плохо, отправили в больницу», — сказал ученик.

Согласно предварительной информации, выброс примесей произошел на газораспределительной станции в 1,5 км от Вадской районной школы. В свою очередь, глава администрации Вадского муниципального района Иван Ураев исключил версию с утечкой газа в самой школе.

Всего в результате ЧП пострадали 45 человек, 44 из которых — дети. В больницы доставлены 32 человека. По данным регионального управления минздрава, состояние пострадавших оценивается как не тяжелое. В настоящее время все они отпущены домой, пишет РБК.

В сообщении, размещенном на сайте следственного управления СК по региону, говорится, что по факту произошедшего начата проверка.

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