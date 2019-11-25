Власти опровергли утечку газа в школе под Нижним Новгородом

Версия с утечкой газа в вадской средней школе в Нижегородской области, где отравились 45 человек, исключена, газовое оборудование в учреждении исправно. Об этом сообщил ТАСС глава администрации Вадского муниципального района Иван Ураев в понедельник, 25 ноября.

«В самой школе утечки нет, у них отдельно стоящая газовая котельная. Всё проверяли, никакой утечки», — сказал он.

Министр энергетики и ЖКХ региона Андрей Чертков заявил агентству, что власти Нижегородской области в качестве основной причины отравления рассматривают нарушение эксплуатации газоснабжающего оборудования на ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород».

Представители предприятия с этой версией не согласились и опровергли данные о выбросе вредных веществ на газораспределительной станции (ГРС). «На нашем объекте, который находится в 6 км от школы, никаких работ не производилось. ГРС работает стабильно, автоматикой никаких отклонений не зафиксировано. <…> Есть информация, что дети отравились только на третьем этаже школы. По предварительной информации, там горит еще свалка», — сказали в пресс-службе.

В региональном ГУ МЧС ТАСС заявили, что у них нет данных о пожаре на свалке рядом с местом происшествия. Глава Вадского района отметил, что свалка, о которой идет речь, была ликвидирована месяц назад. Чиновник также опроверг информацию о том, что отравившиеся дети находились в школе на третьем этаже.

В понедельник днем ученики средней школы Вадского района отравились в результате выброса газовой смеси. Согласно предварительной информации, выброс примесей произошел на газораспределительной станции в 1,5 км от вадской районной школы.

Всего в результате ЧП пострадали 45 человек, 44 из которых — дети. В больницы доставлены 32 человека.

По данным регионального управления минздрава, состояние пострадавших оценивается как не тяжелое. Согласно данным на 13:00, после обследования и оказания медицинской помощи 23 ребенка отпущены домой, остальных обследуют.

В сообщении, размещенном на сайте следственного управления СК по региону говорится, что по факту произошедшего начата проверка.