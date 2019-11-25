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Минздрав Нижегородской области рассказал о состоянии отравившихся в школе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Состояние детей, отравившихся при выбросе газовой смеси, оценивается как не тяжелое. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на региональное управление министерства здравоохранения России в понедельник, 25 ноября.

«По данным медицины катастроф на 13:00, тяжелых отравлений нет, 23 ребенка после обследования и оказания медицинской помощи отпущены домой, остальные обследуются», — пояснили в Минздраве.

Ранее 25 ноября сообщалось о 32 отравившихся в здании старшей школы в Нижегородской области, из которых 29 — школьники. Позже число пострадавших учеников увеличилось до 45. Их всех госпитализировали. Причиной отравления стал выброс газа.

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