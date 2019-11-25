Почти 30 детей отравились газом в школе в Нижегородской области

В Нижегородской области 29 детей отравились газом в школе, они госпитализированы. Об этом в понедельник, 25 ноября, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

Причиной отравления стал несанкционированный выброс примесей на газораспределительной станции, которая находится в полутора километрах от Вадской районной школы. Всего в больницу доставлено 32 человека, из которых 29 — школьники.

Треть пострадавших находится в состоянии средней тяжести, состояние остальных оценивается как легкой тяжести. Детей осматривают. Занятия в учебном заведении прекращены.

«Всех детей распустили, чрезвычайная ситуация была у нас, школа не работает. Речь идет о здании, в котором учились старшеклассники, младшая школа работает в прежнем режиме, туда запах не дошел», — рассказала ТАСС сотрудница образовательного учреждения.

22 ноября семеро воспитанников школы-интерната в Республике Тыва были доставлены в инфекционную больницу Кызыла с отравлением. Состояние детей оценивалось как средней тяжести, их здоровью ничего не угрожает.