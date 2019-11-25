Прямой эфир

Почти 30 детей отравились газом в школе в Нижегородской области

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Нижегородской области 29 детей отравились газом в школе, они госпитализированы. Об этом в понедельник, 25 ноября, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

Причиной отравления стал несанкционированный выброс примесей на газораспределительной станции, которая находится в полутора километрах от Вадской районной школы. Всего в больницу доставлено 32 человека, из которых 29 — школьники.

Треть пострадавших находится в состоянии средней тяжести, состояние остальных оценивается как легкой тяжести. Детей осматривают. Занятия в учебном заведении прекращены.

«Всех детей распустили, чрезвычайная ситуация была у нас, школа не работает. Речь идет о здании, в котором учились старшеклассники, младшая школа работает в прежнем режиме, туда запах не дошел», — рассказала ТАСС сотрудница образовательного учреждения.

22 ноября семеро воспитанников школы-интерната в Республике Тыва были доставлены в инфекционную больницу Кызыла с отравлением. Состояние детей оценивалось как средней тяжести, их здоровью ничего не угрожает.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пять человек отравились алкогольным суррогатом в Вологодской области
В Подмосковье пять человек отравились неизвестной жидкостью

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019