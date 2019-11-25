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СК возбудил уголовное дело по факту отравления кадетов в Туве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Следственное управление СК РФ по Республике Тыва возбудило уголовное дело по факту отравления воспитанников школы-интерната «Тувинский кадетский корпус» в Кызыле, сообщила пресс-служба СК в понедельник, 25 ноября.

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Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).

22 ноября после ужина семеро воспитанников школы-интерната от 13 до 15 лет почувствовали недомогание. Их доставили в инфекционную больницу Кызыла.

Состояние детей оценивается как средней тяжести, их здоровью ничего не угрожает.

Сотрудники следственных органов и представители Роспотребнадзора осмотрели столовое помещение и пищеблок школы-интерната, а также изъяли документацию и образцы пищевых продуктов и питьевой воды для направления на химическое и микробиологическое исследования с целью установления причины отравления.

18 ноября около 20 человек были госпитализированы в Перми после отравления в кафе.

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