Отравление детей газом в Нижегородской области: что известно

Днем в понедельник, 25 ноября, учащиеся средней школы Вадского района Нижегородской области отравились в результате выброса газовой смеси. По предварительной информации, выброс примесей произошел на газораспределительной станции в 1,5 км от Вадской районной школы.

Пострадали дети и взрослые

Из-за несанкционированного выброса газа пострадали 45 человек, в больницы доставлены 32 пострадавших. После осмотра медиками и оказания помощи 23 ребенка отпущены домой, остальные обследуются, объяснили в региональном Минздраве.

Пациенты находятся в состоянии средней и легкой тяжести, уточнили в ведомстве.

Пострадавшие — ученики средних и старших классов, они находились в здании, стоящем отдельно от младшей школы, до которой запах не дошел, пишет «Федеральное агентство новостей».

Позже ТАСС сообщил со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава, что врачи отпустили домой всех пострадавших — 44 детей и одного взрослого.

Власти начали проверку

По факту отравления газом 45 человек в Вадской средней школе Нижегородской области начата проверка. Об этом сказано в сообщении, размещенном на сайте Следственного управления СК по региону.

На месте чрезвычайной ситуации работают следователи следственного отдела по городу Арзамасу СУ СК по Нижегородской области. По предварительной информации, в атмосферу поступил одорант, используемый в качестве примеси к газу для определения запаха.

Утечка газа прекращена, устанавливается ее причина.