Число пострадавших от выброса газа под Нижним Новгородом выросло до 45

Количество пострадавших при выбросе газовой смеси вблизи школы в Вадском районе Нижегородской области возросло до 45. Об этом сообщил «Известиям» источник в экстренных службах региона.

В Вадскую центральную районную больницу с признаками отравления газом поступило 32 человека из которых 29 — дети. 10 из них находятся в состоянии средней степени тяжести, 19 детей и трое взрослых — в состоянии легкой степени тяжести. В общей сложности в результате инцидента отравились 45 человек, из которых 44 ребенка. Погибших нет.

По предварительным данным, произошел выброс одоранта на газораспределительной станции в 1,5 км от здания школы. Это вещество используется в качестве примеси к газу для определения запаха. Предположительно, выброс произошел из-за избыточной концентрации одоранта в системе газораспределительной станции.

Ранее, 25 ноября, сообщалось о госпитализации 29 детей, которые отравились газом в школе. Занятия в учебном заведении были прекращены.