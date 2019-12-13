Школу вместо детского сада построят в Ялте

Власти Ялты приняли решение построить детский сад на участке, который был выделен под школу. Такое решение в администрации объяснили небольшой площадью территории.

Площадь участка составляет 0,9 га. Для размещения полноценной современной школы такой площади оказалось недостаточно. При этом участка хватит для строительства по всем нормам детского сада на 200 мест. Об этом пишет ИА «Крыминформ».

Появление детского сада позволит наполовину сократить актуальную очередь в городе.

Министр образования, науки и молодежи Крыма Валентина Лаврик также пообещала оказать содействие в поиске нового участка для строительства учреждения на смену Кореизской средней школы. Проводить ремонт или реконструкцию существующего здания невозможно. На выделенном земельном участке площадью 0,8 га можно построить школу на 145 мест, в то время как проектная мощность нынешнего здания составляет 640 мест, а фактическая посещаемость — 450 детей.