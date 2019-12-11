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Детский сад откроют в бывшем здании спецшколы в Омске

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В муниципальную собственность Омска переданы здания бывшей спецшколы в Амурском поселке. Там планируют открыть детский сад и начальную школу.

Учебный корпус и производственные мастерские были построены в 1970-е годы. Они принадлежали спецшколе открытого типа для учащихся с девиантным поведением. По предварительным данным, на восстановление и ремонт зданий потребуется порядка 56 млн рублей. Об этом сообщает ИА «Омскрегион».

По словам министра образования Татьяны Дерновой, в поселке интенсивно застраиваются два микрорайона. Там уже есть детский сад, а также строится школа. В зданиях спецшколы учебный процесс не ведется уже несколько лет.

Предполагается, что проект будущего детского сада и начальной школы будет разработан в 2020 году, а в 2021 году учреждения начнут работу.

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