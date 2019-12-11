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Новые музыкальные инструменты появились в школах Омской области

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Фото: РИА Новости/Константин Чалабов
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Школы искусств в Омской области получили новые музыкальные инструменты. Доставка пианино была обеспечена напрямую с завода-изготовителя.

Закупка инструментов проводилась в рамках нацпроекта «Культура». 29 районных школ искусств получили пианино. В некоторых учреждениях инструменты уже подготовлены, настроены и используются на занятиях. Об этом сообщает ИА «Город55».

Пианино были отправлены с завода в специальных кофрах для обеспечения сохранности. После доставки инструменты должны пройти температурную адаптацию. После этого проводится настройка. В областном министерстве культуры отмечают, что новые пианино отличаются высоким качеством, комплектующие изготовлены чешской компанией Petroff.

Стоимость каждого инструмента составляет 370 тыс. рублей. Общая стоимость всех закупленных инструментов – около 18,5 млн рублей.

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