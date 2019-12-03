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Инструменты на 5 млн рублей закупили в тамбовской музыкальной школе

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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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В Тамбове у детской музыкальной школы № 2 имени Мержанова появились новые инструменты. Школа участвует в нацпроекте «Культура», это и позволило ей обновить инструментальную базу.

Как пишет ИА «Онлайн Тамбов.ру», школе выделили из бюджетов всех уровней 4,9 млн рублей. На них купили балалайки и домры, гитары, баяны и аккордеоны, скрипки и виолончели. Все инструменты сделаны в России. У школы также появились новые духовые и оркестровые инструменты.

По словам замдиректора по учебной работе музыкальной школы Анны Руденко, учебное заведение не только купило новые музыкальные инструменты, нотную и методическую литературу, но и смогло сделать ремонт в классах, установить новую специализированную мебель, оснастить актовый зал современным звуковых и световым оборудованием.

Ранее сообщалось, что муниципальным образованиям Тамбовской области выделено из регионального бюджета 3 млрд рублей на реализацию 80 мероприятий, связанных с нацпроектами.

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