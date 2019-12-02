Улицу Николая Вирты отремонтируют по нацпроекту в Тамбове

Улицу Николая Вирты в Тамбове отремонтируют в 2020 году. Обновление проезжей части и пешеходных зон организовано в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД).

Отмечается, что старт работ намечен на весну. На улице Николая Вирты расположено множество учебных заведений — более четырех детских садов, несколько корпусов общеобразовательной школы № 13, передает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

В общей сложности в Тамбовской области в следующем году в рамках нацпроекта БКАД приведут в порядок более 33 км дорог за 468 млн рублей.