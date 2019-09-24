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Проект реконструкции аэропорта «Тамбов» отправлен на госэкспертизу

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Проектно-сметная документация на реконструкцию аэропорта «Тамбов» сейчас проходит государственную экспертизу. Об этом губернатор Тамбовской области Александр Никитин сообщил министру транспорта РФ Евгению Дитриху в рамках рабочей встречи.

Как сообщили в администрации Тамбовской области, реконструкция воздушной гавани стала одной из тем обсуждения. Губернатор отметил, что модернизация аэропорта играет важную роль для поддержания инвестиционного потенциала региона и развития области как крупного промышленного кластера, пишет ИА «Абирег».

Проект реконструкции аэрогавани Тамбов входит в стратегию социально-экономического развития региона до 2035 года и является одним из приоритетных проектов.

В рамках встречи стороны также обсудили вопрос реконструкции участка федеральной трассы Р-22 «Каспий» и реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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