Посвященную Циолковскому выставку откроют в аэропорту Калуги

Проект «Великие имена России» реализуется в Калужской области. 17 сентября состоялось заседание рабочей группы под председательством вице-губернатора Геннадия Новосельцева. На нем рассмотрели предложения разработчиков логотипа и фирменного стиля международного аэропорта «Калуга», которые должны быть привязаны к имени ученого Константина Циолковского.

Как отмечает газета «Весть», проект подразумевает, что выберут вариант сами жители Калужской области. Голосование продолжится на сайте активныйкалужанин.рф до 6 октября.

Кроме того, в рамках проекта — организация выставки Государственного музея истории космонавтики имени Циолковского. Предполагается, что экспозицию разместят в терминалах A и B аэропорта. Она будет интерактивной. Работу над ней поручили директору музея Наталье Абакумовой.