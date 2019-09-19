Тобольский аэропорт примет первые самолеты в середине 2020 года

Новый аэропорт в Тобольске планируется ввести в эксплуатацию во втором квартале 2020 года. Строительство взлетно-посадочной полосы должны завершить до конца 2019 года.

Как заявил заместитель председателя правления ПАО «Сибур Холдинг» Михаил Карисалов, чьи слова приводит портал «Наш город», аэропорт важен для развития промышленности. Он является примером взаимодействия региональных властей и бизнеса.

Длина ВПП аэропорта составит 2,4 тыс. м. В сентябре рабочие начали бетонировать полосу. Для этого запущены три завода.

Ожидается, что аэропорт Тобольска сможет принимать большую часть современных лайнеров. Полосу строят с использованием геотекстиля — материала, который хорошо отводит воду.