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Более 70 км дорог отремонтируют в Тамбовской области

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В 2019 году в Тамбовской области будет отремонтировано и реконструировано 73 км дорог в рамках программы развития сети автодорог федерального значения; объем финансирования составит 6,2 млрд рублей. Об этом стало известно в ходе встречи главы региона Александра Никитина и начальника ФКУ «Упрдор Москва–Волгоград» Юрия Сорокина.

Всего в этом году ремонтные работы будут выполнены на 44 км трассы Р22 «Каспий», 15 км трассы Р208 Тамбов–Пенза и 14 км трассы Р193 Воронеж–Тамбов. Одним из главных требований при их проведении станет повышение безопасности участников дорожного движения. Один из важнейших объектов — развязка перед железнодорожным переездом на 19-м км трассы Тамбов–Пенза, передает ИА «Абирег».

Кроме того, ФКУ «Упрдор Москва–Волгоград» до конца текущего года возьмет в оперативное управление 26 км трассы Автомобильная дорога А298 – автомобильная дорога Р208 Тамбов–Пенза–Саратов–Пристанное–Ершов–Озинки – граница с Республикой Казахстан.

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