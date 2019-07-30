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Скрытое патрулирование на дорогах возобновят в Тамбовской области

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В Тамбовской области намерены возродить практику скрытого патрулирования на дорогах, которая была отменена в 2016 году. Об этом рассказал замначальника УГИБДД УМВД России по региону Сергей Пенясов.

Речь идет о дорожном надзоре с использованием мобильных приборов (скоростемеров) сотрудниками Госавтоинспекции. При этом полицейские будут в гражданской одежде и на автомобиле скрытого патрулирования, а одновременно с ними будет работать второй экипаж.

«Таким образом, эффект присутствия сотрудников полиции в потоке гражданских автомобилей должен положительно повлиять на культуру вождения», — цитирует Пенясова ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Напомним, в России хотят изменить принципы установки дорожных камер. Минтранс разработал методику, предполагающую размещение комплексов фиксации нарушений в местах концентрации ДТП. Создание новых правил происходит на фоне скандала с частными камерами в регионах: законность их установки проверяет Генпрокуратура. А в Госдуме готовят поправки, ужесточающие условия заключения соглашений с коммерческими структурами.

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