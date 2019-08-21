Муниципалитеты Тамбовской области получат 3 млрд рублей на нацпроекты

Муниципальным образованиям Тамбовской области из регионального бюджета выделили 3 млрд рублей. Средства пойдут на реализацию 80 мероприятий, связанных с национальными проектами.

Как сообщает администрация региона, вся практическая работа сосредотачивается в городах и районах, поэтому губернатор Александр Никитин поручил выстроить эффективную систему управления нацпроектами на местах. Наиболее активными в этом направлении оказались Тамбов, Мичуринск, а также Гавриловский и Мичуринский районы, пишет ИА «Абирег».

Во всех муниципалитетах при главах администраций работают советы по реализации нацпроектов. Сейчас в регионе активно идет строительство яслей, детских садов, домов культуры, спортивных площадок, дорог, благоустройство дворов и общественных пространств.

По поручению главы региона постоянно ведется мониторинг и контроль за качеством исполнения и сроками работ.