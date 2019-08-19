В Минздраве Омской области заявили о готовности к цифровизации

В Омской области завершается подготовка к процессу цифровизации в сфере здравоохранения, которая шла восемь лет. Об этом сообщает региональный Минздрав.

Как рассказала замминистра здравоохранения региона Людмила Шукиль, у каждого пациента появится своя электронная карта, сведения из которой будут выгружаться в единую систему. Для этого внутри каждого медучреждения в ближайшие три-четыре года создадут локально-вычислительную сеть, пишет ИА «ОМСКРЕГИОН».

Медорганизации смогут обмениваться данными между собой, например, для онлайн-консультаций пациентов. В 2019 году для этого были приобретены и установлены 83 сервера, 335 рабочих станций, в том числе мониторы, мыши, клавиатуры, операционные системы.

Отпуск лекарств в аптеках без традиционного бумажного рецепта будет возможен в регионе к 2021–2024 году.

Проект по созданию единого цифрового контура в здравоохранении на основе государственной информационной системы реализуется в рамках нацпроекта «Здоровье».