В ФНП рассказали о росте «нотариального телепорта» документов

Моментальная передача документов в другой город с помощью нотариусов в первом полугодии стала на треть более востребованной. Об этом в понедельник, 12 августа, говорится в сообщении Федеральной нотариальной палаты (ФНП).

Количество обращений за переводом документа из бумажной формы в электронную и обратно с сохранением его юридической силы за первое полугодие на треть превышает показатель за аналогичный период прошлого года и по итогам 2019-го может превысить 1,3 млн, отмечают в организации.

С помощью услуги «нотариального телепорта» можно срочно получить согласие на выезд ребенка за рубеж, если один из родителей находится в другом городе, передать на другой конец страны доверенность на сделку, заверенные уставные документы для участия в конкурсе или любой другой документ.

Нотариус переводит документ в электронный вид и удостоверяет файл своей усиленной электронной подписью. Если госорган или иной получатель может принять электронный документ, его можно переслать в цифровом виде. Если нужен бумажный документ, то нотариус в другом городе переводит файл обратно на бумагу и удостоверяет его, тем самым документ передается со скоростью электронной почты.

По словам вице-президента ФНП Юрия Иутина, развитие «электронного нотариата» призвано обеспечить общество надежными правовыми механизмами в условиях «цифровой экономики».

В апреле сотрудники Федеральной кадастровой палаты перечислили правила, соблюдая которые можно безопасно купить дачу.