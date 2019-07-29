Прямой эфир

Более половины россиян не готовы оформить электронные паспорта

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Опасения возможных сбоев в системе и базе данных останавливают 60% россиян от оформления электронных паспортов. Об этом в понедельник, 29 июля, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМ.

«Более половины опрошенных (59%) на данный момент не готовы их оформить», — цитирует агентство материалы социологов.

При этом 22% россиян считают паспорт в электронном виде ненадежным.

Для тех же, кто готов перейти на электронный паспорт (31%), одним из ключевых достоинств является его универсальность.

17 июля премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что уже в 2023 году граждане страны могут перейти на электронные паспорта. Такой документ будет представлять собой оснащенную чипом пластиковую карту с возможностью бесконтактного чтения.

Карта будет содержать основную информацию о гражданине: фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, данные о месте проживания, водительских правах, данные СНИЛС и ИНН.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Электронные паспорта россиян оборудуют чипом нового поколения
Акимов исключил принудительную замену бумажных паспортов на электронные

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017