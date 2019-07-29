Более половины россиян не готовы оформить электронные паспорта

Опасения возможных сбоев в системе и базе данных останавливают 60% россиян от оформления электронных паспортов. Об этом в понедельник, 29 июля, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМ.

«Более половины опрошенных (59%) на данный момент не готовы их оформить», — цитирует агентство материалы социологов.

При этом 22% россиян считают паспорт в электронном виде ненадежным.

Для тех же, кто готов перейти на электронный паспорт (31%), одним из ключевых достоинств является его универсальность.

17 июля премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что уже в 2023 году граждане страны могут перейти на электронные паспорта. Такой документ будет представлять собой оснащенную чипом пластиковую карту с возможностью бесконтактного чтения.

Карта будет содержать основную информацию о гражданине: фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, данные о месте проживания, водительских правах, данные СНИЛС и ИНН.