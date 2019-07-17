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Медведев допустил переход на электронные паспорта в 2023 году

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Фото: РИА Новости/Екатерина Штукина
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил, что уже через четыре года граждане страны перейдут на электронные паспорта.

ID сюда: электронные паспорта РФ будут оформлять в криптокабинах
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В среду, 17 июля, в ходе профильного совещания глава российского кабмина допустил сокращение сроков отказа от использования бумажных удостоверений личности.

«Есть предложение сделать это на два года раньше, чем это планировалось изначально, то есть где-то в 2023 году. И на два года раньше первоначальных сроков заменить бумажные паспорта на электронные», — приводит его слова ТАСС.

Медведев обратил внимание присутствующих на то, что уже к 2024 году россияне должны иметь возможность в полной мере использовать электронный паспорт. В этой связи он поручил как можно скорее определиться с окончательным, оптимальным видом этого документа, а также с его содержимым и защитой.

При этом переход на электронные паспорта должен быть комфортным и безболезненным для граждан, в особенности для пожилых людей, подчеркнул премьер-министр.

10 июля вице-премьер РФ Максим Акимов рассказал, что редактированием данных в электронных удостоверениях личности будут заниматься только сотрудники МВД и орган, который будет записывать базовую информацию. По его мнению, идеальным электронным паспортом может быть мобильное приложение, которое надежно защитит данные россиян благодаря российской криптографии и отечественному стандарту.

4 июня сообщалось, что разработаны два варианта российских электронных паспортов. Вариант карточки с чипом обойдется бюджету на 144 млрд рублей дороже, но будет более безопасным и многофункциональным.

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