Новый физкультурно-оздоровительный комплекс построят в Тамбовской области

В городе Мичуринске Тамбовской области планируют построить новый физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК). Спортобъект на территории стадиона «Олимп» возведут в рамках нацпроекта «Спорт — норма жизни».

Размер комплекса будет 36 х 54 м. Здесь разместят ряд зон для занятий различными видами спорта, в том числе тренажерный зал, зал для борьбы и универсальный зал, где можно будет заниматься баскетболом, волейболом и танцами, пишет ИА «ОнлайнТамбов.ру».

В новом ФОКе планируют создать все необходимые условия для занятий маломобильных граждан. Также здесь оборудуют медпункт, тренерские, раздевалки и душевые.

Стоимость реализации проекта оценили в 99,5 млн рублей. Подрядчик должен будет предоставить гарантию на пять лет.