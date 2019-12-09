Участок под школу выделили в новом микрорайоне Тамбова

Агентство по ипотечному жилищному кредитованию в Тамбовской области приступило к межеванию земли для детского сада и школы в микрорайоне Новый Тамбов. Площадь участка составит 44 тыс. кв. м.

Всего на территории микрорайона до 2024 года появится 80 объектов, из которых 52 — жилые дома. Помимо многоэтажных домов, будут построены и малоэтажные объекты. Власти планируют открыть школу по типу школы «Сколково», два детских сада, ветеринарную станцию, а также подземные парковки. Об этом сообщает ИА «Абирег».

Приоритет в плане застройки микрорайона был отдан социальным объектам. Предполагается, что в новых микрорайонах за счет строительства новых учреждений будет сокращена очередь в детские сады.