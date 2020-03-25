Строительство новой школы в Тюмени завершат к 2021 году

В Тюмени в микрорайоне Казарово продолжается строительство новой общеобразовательной школы. Завершить работы планируется до конца года.

Как сообщает пресс-служба регионального главного управления строительства, сейчас рабочие завершают устройство кровли, прокладывают кабели сетей и готовятся к запуску котельной. К внутренним отделочным работам они приступят в апреле, пишет портал «Наш город».

Общая площадь школы составит более 8 тыс. кв. м. Кроме кабинетов проект предусматривает библиотеку, актовый зал, столовую с обеденным залом на 130 мест.

Строительство школы началось в прошлом году. Завершить работы и открыть новое учреждение планируется в конце этого года.

Объект возводят в рамках региональной программы по замене деревянных школ. В Тюменской области в программу попали 32 школы.

Ранее в марте сообщалось, что в Тюмени планируют завершить строительство новой школы в микрорайоне Березняки в 2022 году, то есть на два года раньше запланированного срока.