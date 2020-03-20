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Новую школу на 825 учеников построят в Иркутске

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В Академгородке в Иркутске планируют построить школу, рассчитанную на 825 учеников. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Согласно документации, власти ищут подрядчика на разработку проектно-сметной документации. Максимальная стоимость контракта составит 9,65 млн рублей, пишет ИА IrkutskMedia.

Проект должен включать кабинеты, административные помещения, спортивный и актовый залы, столовую и другие необходимые объекты.

Подрядчика планируют определить 31 марта. Он должен выполнить работы в течение 280 дней.

Ранее в марте сообщалось, что в Благовещенске (Амурская область) стартовало строительство крупнейшей на Дальнем Востоке школы. Под строительство определен участок в 5,16 га. Площадь школы составит более 33 тыс. кв. м, она рассчитана на 1,5 тыс. учеников.

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