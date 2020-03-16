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Строительство крупнейшей на Дальнем Востоке школы началось в Благовещенске

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Фото: Администрация Благовещенска
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В Благовещенске (Амураская область) стартовало строительство крупнейшей на Дальнем Востоке школы. Ход работ проверила мэр города Валентина Калита во время выездного совещания с представителями подрядчика.

По ее словам, открытие школы позволит разгрузить другие образовательные учреждения микрорайона на пересечении улицы Тепличной и Игнатьевского шоссе. Мэр отметила сложность и необходимость этого проекта, пишет Амурская Служба Новостей.

Под строительство определен участок в 5,16 га. Площадь школы составит более 33 тыс. кв. м, она рассчитана на 1,5 тыс. учеников. В четырехэтажном здании оборудуют 60 классов, четыре лифта, четыре спортзала, актовый зал на 900 мест и столовую на 780 мест.

В пришкольном дворе планируют возвести большой спортивный стадион, установить спортплощадки и селекционную станцию. Ввести школу в эксплуатацию должны в августе 2022 года.

Строительство ведется в рамках нацпроекта «Образование».

Подрядчик на работы определился 25 февраля. Компания АО «Строительная компания №1» оказалась единственным участником аукциона.

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