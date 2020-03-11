Новую школу с бассейном достроят в Барнауле до конца года

В Барнауле на улице Шумакова, 78, продолжается строительство новой современной школы с бассейном. Она должна принять первых учеников до конца 2020 года, сообщает официальный портал Барнаула.

Глава города Вячеслав Франк провел выездное совещание с подрядчиком. На данный момент работы завершены более чем на 50%, пишет altapress.ru со ссылкой на программу «На первом плане. Барнаул».

В мэрии города отмечают, что власти регулярно контролируют ход работ, отслеживают темпы строительства и следят за качеством материалов.

Стоимость новой школы составляет свыше 500 млн рублей. Средства направлены из федерального, краевого и городского бюджетов.

Завершить строительство планируется к декабрю 2020 года. Школа рассчитана на 550 учеников.

В конце января сообщалось, что в Якутске завершили строительство здания Международной арктической школы (МАШ) и начали подготовку к сдаче его в эксплуатацию. МАШ будет отличаться от остальных школ республики более высоким уровнем образования. Ученики будут изучать обычные дисциплины, модули по искусству и технологии, а также заниматься в дополнительных спортивных секциях.