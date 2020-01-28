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Строительство здания Международной Арктической школы завершили в Якутске

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В Якутске завершили строительство здания Международной Арктической школы (МАШ) и начали подготовку к сдаче его в эксплуатацию. Готовность учреждения проверил глава Якутии Айсен Николаев.

По словам подрядчиков, осталось выполнить пусконаладочные работы и провести генеральную уборку. Затем объект сдадут на проверки в Госпожнадзор и Роспотребнадзор, сообщает ИА YakutiaMedia со ссылкой на ЯСИА.

Экскурсию для главы республики провела директор школы Сардана Татаринова. В уникальном образовательном учреждении предусмотрены бассейн, спортивный зал, актовый и конференц-залы с возможностями синхронного перевода и планетарий, где качество изображений достигает разрешения 4К.

Сейчас идет обсуждение того, как будет выглядеть двор, где разместить парковку и автобусную остановку.

Арктическая школа начнет работу с 1 сентября 2020 года. Она рассчитана на 220 учащихся 5–11 классов, но первый набор будет в 7-е, 8-е и 10-е классы. По поручению Айсена Николаева условия приема объявят в феврале.

МАШ будет отличаться от остальных школ республики более высоким уровнем образования. Ученики будут изучать обычные дисциплины, модули по искусству и технологии, а также заниматься в дополнительных спортивных секциях. Аккредитацию по международному бакалавриату учреждение планирует получить в 2023 году — это позволит учащимся поступить в зарубежные вузы.

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