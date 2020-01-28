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Мурманская школа критики поменяет формат и станет профессиональной

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В Мурманске начнут готовить профессиональных критиков культуры и искусства. Литературный проект «Школа критики», который запустили в 2019 году научная библиотека и творческое объединение молодежи «Полярный день», получил поддержку регионального министерства культуры.

Как отмечает ИА «Би-порт», помимо теоретических занятий, на которых студенты изучают теорию литературоведения и филологического анализа литературных произведений, будут проводиться практические. Их проведет кандидат филологических наук писатель Иван Чернышов.

Также студенты встретятся с известными режиссерами, художниками, музыкантами, культурными и театральными деятелями, российскими и зарубежными профессиональными критиками.

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