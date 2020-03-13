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Строительство новой школы в Тюмени завершено на 40%

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В Тюмени продолжается строительство новой школы в 4-м Заречном микрорайоне. Готовность объекта достигла 40%, сообщает пресс-служба главного управления строительства Тюменской области.

Сейчас на завершающей стадии находится прокладка наружных инженерных сетей, ведется кирпичная кладка первого и второго блока здания. До конца марта завершат кладку третьего блока, а уже в апреле специалисты приступят к монтажу кровли, пишет портал «Наш город».

По информации управления, контракт на строительство школы был заключен в сентябре 2019 года. Согласно проекту, здание будет аналогичным двум другим школам, построенным в 2018 году в микрорайоне Ямальский-2 и в 2019 году на улице Бориса Житкова.

На сегодняшний день на территории Тюменской области строится 10 школ. В этом году планируют начать строительство еще 24.

Ранее 13 марта сообщалось, что в Тюмени хотят завершить строительство новой школы в микрорайоне Березняки в 2022 году, то есть на два года раньше запланированного срока.

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