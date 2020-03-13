Почти 20 классов школы закрыли на карантин в Кургане

В Кургане в связи с ростом заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом среди школьников на карантин закрыты 20 классов. Полностью приостановлена работа школы в Целинном районе.

Как рассказали ИА «Ура» в департаменте образования и науки Курганской области, частично приостановлена учеба в классах школ № 5, 19, 22, 26, 27, 32, 39, 44, 47. Школа в селе Усть-Уйское в Целинном районе закрыта полностью. Некоторые классы школ Шадринска, а также Звериноголовского, Шумихинского и Варгашинского районов также на карантине.

Курганская гимназия № 19 сообщила о переносе каникул на более ранние сроки – с 21 на 16 марта. Таким образом планируется избежать большего роста заболеваемости среди учеников.

Между тем в пресс-службе мэрии Кургана опровергли эту информацию. Там заявили, что каникулы в гимназии № 19 начнутся в соответствии с утвержденным планом.

19 февраля сообщалось о возобновлении работы школ в Курганской области после карантина, введенного 6 февраля.