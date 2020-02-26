Строительство новой школы начнется в Благовещенске в марте

В Благовещенске планируют возвести новую школу на 1,5 тыс. учеников. Строительство начнется в марте этого года на пересечении улицы Тепличной и Игнатьевского шоссе.

Как сообщает городская администрация, во вторник, 25 февраля, определился подрядчик на работы. Компания АО «Строительная компания №1» оказалась единственным участником аукциона, пишет Амурская служба новостей.

Контракт с подрядчиком должны заключить через 10 дней. Он должен приступить к работам в марте.

Ранее в феврале сообщалось, что, согласно проекту, площадь четырехэтажного здания школы составит 33 тыс. кв. м. В нем разместят 60 классных комнат, спортзал, столовую, библиотеку и другие помещения.

На прилегающей территории оборудуют учебно-опытную зону с участком полевых и овощных культур, плодовым садом-ягодником, участком для коллекционно-селекционной работы. Кроме того, запланировано создание физкультурно-спортивной зоны и озеленение.