Десять новых детсадов и две школы откроют в Казани в 2020 году

В Казани в 2020 году планируют открыть десять новых детских садов и две школы. Об этом мэр города Ильсур Метшин сообщил в ходе 38-й сессии гордумы.

«В этом учебном году мы ждем рекордное количество детей — 20,6 тыс. первоклашек. Несмотря на то, что за последние 15 лет введено 25 новых школ, их все-таки еще не хватает. Не говорю, что катастрофически, но проблема есть», — цитирует Метшина ИА «Татар-информ».

В 2020 году планируется построить две новые школы и дополнительный корпус к школе № 165. Кроме того, к 1 сентября должен быть сдан полилингвальный общеобразовательный комплекс «Адымнар — путь к знаниям и согласию».

Строительство 10 детсадов предусмотрено федеральным проектом «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» и республиканских программ. Новые учреждения смогут вместить 2340 воспитанников.