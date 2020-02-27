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Казанскому федеральному университету выделят 400 млн рублей

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Ведущим вузам страны выделят деньги в рамках государственной поддержки. Всего планируется направить из федерального бюджета на эти цели 10,7 млрд рублей. Их распределят между 21 российским университетом, участниками проекта.

Казанский федеральный университет оказался в группе вузов, которые получат по 437,89 млн рублей. Средства выделяются в рамках нацпроекта «Образование», пишет Inkazan.ru.

6 февраля в Казани состоялась церемония открытия кампуса «Школы 21», в которой будут готовить программистов. В ней приняли участие председатель правления Сбербанка Герман Греф и президент Татарстана Рустам Минниханов. Кампус разместили в историческом центре Казани.

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