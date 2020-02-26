Девять ФАПов откроют в Татарстане по нацпроекту в этом году

В Татарстане по национальному проекту «Здравоохранение» в 2020 году запланировано построить девять новых фельдшерско-акушерских пунктов и Центр детской онкологии. Об этом ИА «Татар-информ» рассказала руководитель пресс-службы министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Гульназ Минниханова.

В 2019 году по данному нацпроекту был построен один ФАП в Лаишевском районе и отремонтированы 15 детских поликлиник.

Центр детской онкологии появится на базе детской республиканской клинической больницы. На его создание из федерального бюджета выделят 592 млн рублей. Всего же на строительство объектов здравоохранения республика получит от федерального центра 1,8 млрд рублей. А в 2021 году в Закамье построят онкокластер.