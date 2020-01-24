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Смертность от инфарктов сократилась в Татарстане в два раза за пять лет

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В Республике Татарстан за последние пять лет в два раза снизилась смертность граждан от инфарктов. Об этом глава республиканского министерства здравоохранения Марат Садыков заявил на заседании коллегии ведомства.

«По сравнению с 2015 годом снизилась смертность от болезней системы кровообращения на 12,5%, в том числе от инфаркта миокарда на 43,8%», — цитирует министра ИА «Татар-информ».

По словам Садыкова, смертность от острого нарушения мозгового кровообращения снизилась на 9,8%, от злокачественных новообразований — на 4,96%, от внешних причин — на 26,1%.

Ранее в январе сообщалось, что в Нижнекамске в Татарстане предложили создать электронный дневник ребенка. В него можно заносить данные об индексе массы тела и другие параметры здоровья ребенка, чтобы родители контролировали процесс. Инициатива прозвучала во время заседания в районной администрации, посвященного реализации нацпроекта «Здравоохранение».

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