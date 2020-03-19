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Подрядчика для завершения строительства школы определили в Калининграде

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Власти Калининграда выбрали подрядчика, который завершит строительство новой школы на Артиллерийской улице. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Согласно документации, подрядчиком выбрана ООО «Строительная компания «Запад-Строй». В феврале компания уже участвовала в торгах на достройку школы, но тогда конкурс признали недействительным, пишет Калининград.Ru.

Стоимость контракта составила 795 млн рублей. Завершить строительство подрядчик должен до 10 декабря 2020 года.

Возведение школы на Артиллерийской улице стартовало в марте прошлого года. В конце года договор с подрядчиком был расторгнут, основной причиной стало сильное отставание от графика. Школу планировалось открыть в сентябре 2020 года.

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