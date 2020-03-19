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Новую школу открыли в поселке в Оренбуржье

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В поселке Домбаровский Оренбургской области построили здание основной общеобразовательной школы № 3. Ее открыли полторы недели назад, а в среду, 18 марта, глава региона Денис Паслер осмотрел кабинеты и залы.

Школа построена по нацпроекту «Образование». Губернатор отметил, что регион участвует в нацпроекте именно для появления таких современных и укомплектованных учреждений, в которых выстроена необходимая инфраструктура, сообщает РИА «Оренбуржье».

Домбаровская школа рассчитана на 150 учеников, однако сейчас в ней учатся 124 ребенка. В будущем в нее могут быть зачислены дети из близлежащих образовательных учреждений.

На прилегающей территории обустроены беговые дорожки, футбольное поле, площадка для стритбола и других игр.

Ранее в марте сообщалось, что в Тюмени продолжается строительство новой школы в 4-м Заречном микрорайоне. Готовность объекта достигла 40%.

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