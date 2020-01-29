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В поселке Экодолье под Оренбургом развивают школьное STEM-обучение

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Школа поселка Экодолье Оренбургской области приобрела станок для создания 3D-моделей. Оборудование необходимо для так называемого STEM-обучения, позволяющего соединить учебный процесс, карьеру и дальнейший профессиональный рост.

Дети с первого класса могут записаться в специальные кружки, где учатся основам создания 3D-моделей на специальных принтерах, строят роботов, а с недавнего времени вырезают детали и украшают различные поделки. Учитель математики и информатики Татьяна Христофорова уже в третий раз выигрывает грант на развитие школы. Ранее удалось купить лазерный гравер, сообщает РИА «Оренбуржье».

Ученики проводят в своей технической лаборатории четыре часа в неделю. Половину времени изучают 3D-моделирование, чтобы правильно использовать установленное в классе оборудование.

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