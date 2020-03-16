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Власти Ижевска возьмут кредит на достройку школы искусств

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Администрация Ижевска решила взять льготный кредит на сумму 83 млн рублей для завершения строительства школы искусств в микрорайоне Столичный. Возведение объекта началось в 2013 году, но через два года работы были приостановлены. На сегодняшний день застройщик передал здание школы в муниципальную собственность.

На первый этаж школы искусств №3 переведут два класса первоклассников Столичного лицея. Пока учреждение работает с превышением проектной мощности. В микрорайоне проживает около 1,5 тыс. детей школьного возраста и столько же дошкольников, отмечает ИА «Сусанин».

Напомним, памятник Петру Чайковскому установят в Ижевске в честь 180-летия со дня рождения композитора. Четырехметровая фигура в полный рост уже отлита, фундамент подготовили на площади перед железнодорожным вокзалом. Торжественное открытие намечено на 7 мая.

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