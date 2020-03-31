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Пять школ построят в Татарстане в 2020 году

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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В Татарстане планируют построить пять школ до конца 2020 года. Работы ведутся в рамках двух нацпроектов.

По данным Главного инвестиционно-строительного управления республики, две школы строят в рамках нацпроекта «Образование». Еще три учреждения входят в нацпроект «Жилье и городская среда». Об этом сообщает ИА «Татар-информ».

В Казани школы на улицах Жиганова и Бондаренко будут рассчитаны на 1,2 тыс. мест каждая. Также запланировано строительство учреждений в Пестречинском районе. Кроме того, в Татарстане планируют провести капремонт шести спортивных залов в сельской местности.

За счет регионального бюджета в республике построят четыре школы. Кроме того, ведутся работы по проектированию семи учреждений в селах и деревнях. Три таких школы будут совмещены с детскими садами.

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