Родители в Липецкой области смогут получить выплаты на школьное питание

В Липецкой области социальные выплаты на питание школьников и учащихся техникумов и училищ будут перечисляться на лицевые счета родителей, а не в учебные учреждения. Такая мера будет действовать вплоть до окончания дистанционного обучения.

Родители должны подать заявление в образовательную организацию любым доступным способом. Как отмечает Lipetskmedia, размер выплат зависит от категории учащихся. На одного школьника выплачивается 20 рублей в расчете на один учебный день. На детей из многодетных семей — 40 рублей. Для школьников с ограниченными возможностями здоровья — 80 рублей.

Напомним, семьи с детьми с инвалидностью получат единовременную материальную помощь из бюджета Якутска. Такое решение приняла 24 марта глава города Сардана Авксентьева по итогам заседания местного штаба по противодействию распространению коронавируса COVID-19. Сумма выплаты составит 3 тыс. рублей.