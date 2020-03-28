Прямой эфир

Родители в Липецкой области смогут получить выплаты на школьное питание

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Липецкой области социальные выплаты на питание школьников и учащихся техникумов и училищ будут перечисляться на лицевые счета родителей, а не в учебные учреждения. Такая мера будет действовать вплоть до окончания дистанционного обучения.

Родители должны подать заявление в образовательную организацию любым доступным способом. Как отмечает Lipetskmedia, размер выплат зависит от категории учащихся. На одного школьника выплачивается 20 рублей в расчете на один учебный день. На детей из многодетных семей — 40 рублей. Для школьников с ограниченными возможностями здоровья — 80 рублей.

Напомним, семьи с детьми с инвалидностью получат единовременную материальную помощь из бюджета Якутска. Такое решение приняла 24 марта глава города Сардана Авксентьева по итогам заседания местного штаба по противодействию распространению коронавируса COVID-19. Сумма выплаты составит 3 тыс. рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Продуктовые наборы будут выдавать малообеспеченным школьникам в Тюмени
В Москве отменили льготный проезд для школьников из-за COVID-19

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020