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Продуктовые наборы будут выдавать малообеспеченным школьникам в Тюмени

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В Тюмени правительство приняло решение, что школы будут выдавать учащимся, имеющим право на бесплатное питание и находящимся на карантине, продуктовые наборы, сообщает «Оперативный штаб». Едой обеспечат в первую очередь детей с ограниченными возможностями здоровья и ребятишек из малообеспеченных семей.

«Выдача продуктов начнется с 6 апреля. Продукты выдадут один раз и сразу на весь период карантина», — цитирует портал «Наш город» главу департамента образования и науки Алексея Райдера. Родителям позвонят специалисты и сообщат, когда им нужно забрать продуктовый набор.

Напомним, семьи с детьми с инвалидностью получат единовременную материальную помощь из бюджета Якутска. Такое решение приняла 24 марта глава города Сардана Авксентьева по итогам заседания местного штаба по противодействию распространению коронавируса COVID-2019. Сумма выплаты составит 3 тыс. рублей.

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