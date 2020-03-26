Путин законом упростил процедуру получения соцподдержки малообеспеченными

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который упрощает процедуру получения мер социальной защиты и поддержки для малообеспеченных семей с детьми. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в четверг, 26 марта.

Документ позволяет органам социальной защиты возможность получать от Федеральной налоговой службы (ФНС) сведения о доходах граждан при оказании им помощи в рамках межведомственного обмена. При этом разглашать такие сведения будет нельзя по аналогии со сведениями, составляющими налоговую тайну.

15 января в послании Федеральному собранию Путин предложил ввести ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно. Они будут предоставляться семьям, чей доход не превышает одного прожиточного минимума на человека, что позволяет сделать закон.

Кроме того, в документе снимается ограничение в размере 1 млн рублей в отношении освобождаемых от налогообложения компенсационных выплат медицинским работникам и педагогам, которые переезжают в сельскую местность в рамках государственных программ «Земский доктор» и «Земский учитель».

Закон снимает ограничение, касающееся сроков льготы. Ранее она применялась в отношении выплат, право на получение которых возникло в срок по 31 декабря 2022 года. Данные нормы будут иметь силу с 1 января 2020 года. Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.

25 марта президент России выступил с обращением к россиянам, рассказав о мерах, которые он предлагает принять для борьбы с распространением коронавируса и поддержки как населения, так и экономики. Так, он предложил приравнять минимальный больничный к уровню МРОТа, увеличить пособия по безработице и ввести кредитные каникулы для тех, чьи доходы сократились на 30%, а также сообщил об отсрочке налоговых выплат для малого и среднего бизнеса.

Также Путин поручил в ближайшие три месяца выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал, дополнительно по 5 тыс. рублей ежемесячно на каждого ребенка в возрасте до трех лет включительно.

Для борьбы с распространением заболевания внутри страны работодателям рекомендовано перевести сотрудников на удаленку. Неделя с 30 марта по 5 апреля для большинства организаций объявлена нерабочей. На более поздний срок перенесено и голосование по поправкам в Конституцию, которое намечалось на 22 апреля.

По состоянию на 26 марта в России диагностировано 840 случаев заболевания COVID-19, в том числе 182 — за последние сутки. 38 человек вылечились. Двое пациентов скончались.

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